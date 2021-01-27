Україна і Канада розширили співпрацю щодо спрощення візового режиму

Фото: Дмитро Кулеба та Арсен Аваков (mfa.gov.ua)

Уряду України і Канади розширюють співробітництво з питань міграції та спрощення режиму поїздок для українців. Представники країн створили робочу групу з питань мобільності.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марк Мендічіно підписали лист про наміри створити українсько-канадську робочу групу з питань мобільності між Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством у справах імміграції, біженців та громадянства Канади", - йдеться в повідомленні

Відзначається, що група буде працювати над широким спектром питань у сфері міграції та мобільності, включаючи питань спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.

"Робоча група стане ефективним інструментом спільного реагування на світові виклики у сфері міграції та новою платформою діалогу на шляху до спрощення режиму поїздок громадян України до Канади", - заявив Кулеба.

У Міністерстві у справах імміграції, біженців та громадянства Канади заявили, що робоча група з мобільності є унікальним партнерством між країнами, яке дозволить Канаді Україні поділитися досвідом управління міграцією, збільшити набір персоналу, а також дозволить просувати канадські програми економічної імміграції та зміцнити співробітництво з питань, пов'язаних з міграцією.

Раніше повідомлялося, що Канада не згодна з виплатами Ірану сім'ям загиблих у катастрофі МАУ над Тегераном.

При цьому Іран досі не передав дані про фігурантів справи про катастрофу МАУ.