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Украина и Канада построят космическую пусковую площадку

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Украина, Суббота 20 ноября 2021 00:47
Украина и Канада построят космическую пусковую площадку Фото: Украина и Канада построят космическую пусковую площадку (фото facebook.com/volodymyrtaftay/)
Автор: Наталья Скороход

Украина и Канада построят космическую пусковую площадку в канадской провинции Новая Шотландия. Презентация проекта и торжественная церемония состоялись в городе Галифакс (Канада) 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтай.

Проект предусматривает создание в провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М", разработки и производства украинских ГП "КБ «Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод". Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Тафтай в своей речи отметил важность проекта не только для развития космической сотрудничества Украины и Канады, но и для дальнейшего укрепления традиционно дружественных и партнерских отношений между двумя государствами в целом.

Командному центру будущей космической пусковой площадки будет присвоено имя бывшего руководителя ГП " КБ "Южное" Александра Дегтярева.

Также отмечается, что накануне космические агентства Украины и Канады подписали Совместное заявление по поводу партнерства украинских предприятий ГП "КБ "Южное", ГП ПО "Южмаш" с Maritime Launch Services.

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