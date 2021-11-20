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Україна та Канада збудують космічний пусковий майданчик

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Україна, Субота 20 листопада 2021 00:47
Україна та Канада збудують космічний пусковий майданчик Фото: Україна та Канада збудують космічний пусковий майданчик (facebook.com/volodymyrtaftay/)
Автор: Наталья Скороход

Україна та Канада збудують космічний пусковий майданчик у канадській провінції Нова Шотландія. Презентація проєкту та урочиста церемонія відбулися у місті Галіфакс (Канада) 19 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Державного космічного агентства України Володимира Тафтай.

Проект передбачає створення у провінції Нова Шотландія комерційного космодрому для ракети-носія "Циклон-4М", розробки та виробництва українських ДП "КБ «Південне" та ДП ВО "Південний машинобудівний завод". Проект реалізовуватиме канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Тафтай у своїй промові наголосив на важливості проєкту не тільки для розвитку космічної співпраці України та Канади, але й для подальшого зміцнення традиційно дружніх та партнерських відносин між двома державами загалом.

Командному центру майбутнього Космічного пускового майданчику буде присвоєно ім’я колишнього керівника ДП "КБ "Південне" Олександра Дегтярьова.

Також зазначається, що напередодні космічні агентства України та Канади підписали Спільну заяву щодо відзначення партнерства українських підприємств ДП "КБ "Південне", ДП ВО "Південмаш" з Maritime Launch Services.

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