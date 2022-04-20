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Україна та Канада планують розширити угоду про вільну торгівлю

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Україна, Середа 20 квітня 2022 17:00
Україна та Канада планують розширити угоду про вільну торгівлю Фото: Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна та Канада домовились продовжити переговори щодо розширення дії Угоди про вільну торгівлю на сфери послуг та інвестицій. Це буде зроблено після закінчення війни на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі заступника міністра економіки України - торгового представника України Тараса Качки з президентом Канадсько-Української Торгової Палати Зеноном Потічним та представниками канадського бізнесу. Захід відбувся 19 квітня за підтримки посольства України в Канаді.

"Ми вдячні нашим канадським партнерам за постійну участь у забезпеченні роботи фондів відновлення та трансформації економіки України, підтримки малого та середнього бізнесу, відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Ми також зацікавлені у розширенні торгівлі з Канадою через подальшу лібералізацію Угоди про вільну торгівлю на сфери послуг та інвестицій", - зазначив Качка.

Сторони також домовились продовжити активний діалог щодо залучення економічної, фінансової та експертної допомоги Канади у критично важливі сектори української економіки, а також подальшої взаємодії у розширенні присутності канадських інвесторів в Україні.

Нагадаємо, у лютому 2017 року нижня палата (Палата громад) парламенту Канади ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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