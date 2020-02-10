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Украина и Канада готовы к формальным переговорам о расширении ЗСТ, - Гончарук

Новости » Политика     10.02.2020 - 17:57
Украина и Канада готовы к формальным переговорам о расширении ЗСТ, - Гончарук
Фото: переговоры Украины и Канады (www.kmu.gov.ua)

Также стороны обсудили либерализацию визовой политики для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с госпожой Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений Украины и Канады, говорится на официальном сайте Кабмина.

Как отмечается, ключевым вопросом встречи было расширение Соглашения между Украиной и Канадой о свободной торговле.

"Самым актуальным вопросом наших двусторонних отношений является расширение двустороннего Соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций. По моей информации, технические консультации на уровне экспертов завершены. Теперь мы должны начать формальные переговоры о расширении. Важно, чтобы соответствующие директивы от правительства Канады и президента Украины были получены в ближайшие недели", - отметил Гончарук.

Также стороны обсудили либерализацию визовой политики для украинцев.

"Уже в мае этого года мы ожидаем приезд специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады. Наше правительство окажет ей максимальное содействие, поэтому надеемся, что уже в ближайшем будущем мы получим положительные результаты на пути к украинско-канадскому безвизу", - отметил премьер-министр.

Кроме того, стороны обсудили вопрос пересмотра инвестиционной политики EDC (Export Development Canada) и разблокировку поддержки канадского бизнеса в рамках его инвестиционной деятельности в Украине.

Ранее сообщалось, что возможность введение безвизового режима с Канадой будет зависеть от решения специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады, которая сначала должна одобрить упрощенный режим ЕТА +.

Также РБК-Украина писало, что Украина и Турция договорились ускорить запуск зоны свободной торговли между странами.

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