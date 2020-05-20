Украина и Израиль договорились об очередном раунде политических консультаций

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял посла Израиля в Украине Джоэла Лиона. Во время встречи стороны договорились об очередном раунде политических консультаций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в частности перспективы развития политического и экономического диалога с новым правительством Израиля, поддержку территориальной целостности Украины, а также ситуацию в регионе Ближнего Востока.

В свою очередь Боднар выразил надежду на сохранение позиции Израиля в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с продолжающейся агрессией Российской Федерации.

В ходе встречи также стороны договорились провести в ближайшее время очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Украины и Израиля.

Собеседники уделили особое внимание проблематике преступлений против человечности - Холокоста и Голодомора. Украинская сторона выразила надежду, что новый парламент Израиля признает Голодомор 1932-1933 в Украине геноцидом украинского народа.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 мая Украина и Израиль начали переговоры о возобновлении авиасообщения между странами. При этом отмечалось, что авиасообщение будет восстановлено после снятия соответствующих ограничительных мер.