Украина изменила правила пересечения границы

Правила пересечения границы в Украине изменили. Людей с инвалидностью будут пропускать вне очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел .

Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью", который предусматривает изменения в правилах пересечения границы.

Теперь смогут вне очереди пересекать границу Украины и контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированные территории: