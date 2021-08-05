Украина изменила правила пересечения границы
Фото: в Украине изменили правила пересечения границы (facebook.com/DPSUkraine)
Правила пересечения границы в Украине изменили. Людей с инвалидностью будут пропускать вне очереди.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью", который предусматривает изменения в правилах пересечения границы.
Теперь смогут вне очереди пересекать границу Украины и контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированные территории:
- люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы,
- лица с инвалидностью I группы,
- лица, их сопровождающие.