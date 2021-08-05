Україна змінила правила перетину кордону

Правила перетину кордону в Україні змінили. Людей з інвалідністю пропускатимуть позачергово.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ .

Президент України підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю", який передбачає зміни у правилах перетину кордону.

Тепер зможуть позачергово перетинати кордон України та контрольні пункти в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території: