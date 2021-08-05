ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна змінила правила перетину кордону

Новость на русском →
Київ, Четвер 05 серпня 2021 13:02
Україна змінила правила перетину кордону Фото: в Україні змінили правила перетину кордону (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Анастасія Рокитна

Правила перетину кордону в Україні змінили. Людей з інвалідністю пропускатимуть позачергово.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Президент України підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю", який передбачає зміни у правилах перетину кордону.

Тепер зможуть позачергово перетинати кордон України та контрольні пункти в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території:

  • люди з інвалідністю, котрі їдуть на лікування та мають відповідні документи,
  • особи з інвалідністю І групи,
  • особи, що їх супроводжують.
Читайте РБК-Україна в Google News
Кордон з Україною
NEWS
Стала відома причина смерті Марчука
Стала відома причина смерті Марчука
DAILY
Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні