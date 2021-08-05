Україна змінила правила перетину кордону
Фото: в Україні змінили правила перетину кордону (facebook.com/DPSUkraine)
Правила перетину кордону в Україні змінили. Людей з інвалідністю пропускатимуть позачергово.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
Президент України підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю", який передбачає зміни у правилах перетину кордону.
Тепер зможуть позачергово перетинати кордон України та контрольні пункти в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території:
- люди з інвалідністю, котрі їдуть на лікування та мають відповідні документи,
- особи з інвалідністю І групи,
- особи, що їх супроводжують.