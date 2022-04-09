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Україна використовує сучасні технології для пошуку військових злочинців з РФ, - Федоров

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Київ, Субота 09 квітня 2022 13:59
Україна використовує сучасні технології для пошуку військових злочинців з РФ, - Федоров Фото: ідентифікувати окупантів в Україні допомагає технологія розпізнавання осіб (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні використовують технології розпізнавання облич і штучний інтелект для пошуку російських військових злочинців. Вони вже допомогли встановити особи багатьох окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Використовується подібна технологія. Є кілька рішень. Насправді вже знайдено багато вбивць, які тероризували цивільних людей в Бучі та Ірпені", - сказав Федоров, відповідаючи на питання про використання технології розпізнавання осіб для пошуку російських окупантів.

За його словами, за короткий час вдалося встановити всю інформацію про цих військових злочинців. Профілі окупантів у соцмережах допомагають дізнатися, де і з ким вони служать і живуть.

"На сьогодні технології дозволяють знайти кожного, хто хоча б один раз потрапив в об'єктив. А враховуючи те, як вони люблять викладати фото в Інтернеті і кількість камер в містах і будинках, це питання дуже швидко вирішується", - додав Федоров.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти і покарати всіх російських військових злочинців, звірствували в Київській області.

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