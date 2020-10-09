ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина использует все площадки для завершения войны на Донбассе, - Ермак

Автор: РБК-Украина

Украинская сторона использует все возможные переговорные площадки для завершения войны на Донбассе. При этом Россия должна выполнять взятые на себя обязательства.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на выступлении в Королевском институте международных дел Chatham House, передает сайт президента.

По его словам, сегодня Украина находится на войне.

"… и нам очень важно быть осторожными и уравновешенными, чтобы в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать все возможные площадки для переговоров, снижать напряжение. И в конце концов все это делается, чтобы спасать жизни наших людей", - сказал Ермак.

Самые читаемые новости

Он подчеркнул, что Украина в полной мере выполняет договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже, и Россия тоже должна их выполнять.

"Либо Россия действительно готова к прекращению этой войны, либо должна сказать, что она не готова к этому", - отметил Ермак.

Он добавил, что продолжается процесс в нормандском и минском форматах. А с предыдущего саммита в Париже удалось согласовать четыре новые точки разведения сил, 20 участков для разминирования и договориться о допуске Красного Креста к украинским заложникам.

Напомним, ранее Ермак рассказал, что следующие переговоры советников "нормандской четверки" могут пройти на следующей неделе.

До этого он заявлял, что мирный план Украины по Донбассу "лежит на столе".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбасспереговорыАндрей Ермак