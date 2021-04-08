"Украина имеет право защищаться": Польша поможет противостоять агрессии РФ

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что его страна будет неизменно и прочно поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Также он с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой договорился приложить совместные усилия для укрепления международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины .

"Украина имеет право защищаться", - подчеркнул Рау во время визита в Киев.

Министр Рау также выразил поддержку курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Также стороны уделили особое внимание укреплению взаимодействия Украины, Польши и Литвы в формате "Люблинского треугольника" и подготовке инаугурации саммита "Крымской платформы".

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили энергетическую составляющую региональной безопасности, в частности в контексте реализации проекта "Северный поток-2", будущее председательство Польши в ОБСЕ.

В свою очередь Рау выразил обеспокоенность действиями России.

В ходе встречи Кулеба проинформировал своего польского коллегу относительно системного обострения Россией ситуации по безопасности на временно оккупированных территориях Украины, наращивание российских войск к границам и увеличение интенсивности российской пропаганды.

Напомним, 8 апреля министр иностранных дел Польши прилетел в Украину со срочным визитом из-за возникновения угрозы новой российской агрессии на границах Украины.

Кроме того, на фоне агрессивных действий России состоялся телефонный разговор Кулебы с главой МИД Германии. В Берлине заверили, что внимательно следят за действиями России вблизи украинской границы.

Добавим, что недавно Кулеба призвал усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить обострять ситуацию на Донбассе.