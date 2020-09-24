Украина имеет полное право прекратить подачу воды в Крым, - представитель Зеленского

Украина имеет полное право остановить подачу воды из реки Днепр в оккупированный Крым. Никто не перекрывал доступ к воде для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич в Facebook.

Он отметил, что Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и России, однако "не течет по территории Крыма".

"Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины. На это Украина имеет полное право. Ни одно другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение и только Украина может определять, каким образом его использовать", - написал Кориневич.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что если Российская Федерация хочет, чтобы Украина поставляла воду в оккупированный Крыму, она об этом попросит.

Напомним, в МИД Украины заявляли, что Украина возобновит водоснабжения только после деоккупации полуострова.