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Украина имеет полное право отказаться от Минских договоренностей, - Порошенко

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 18:35
Украина имеет полное право отказаться от Минских договоренностей, - Порошенко Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Голосованием путинской Думы за признание террористических "ДНР" и "ЛНР" Москва завершает разрушение Минских договоренностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

"Раньше Кремль раздал там почти миллион российских паспортов. Провел незаконное голосование в Госдуму. Совершил экономическое поглощение украинских регионов. Нарастил туда поставки оружия. Эти и другие шаги по разрушению Минских соглашений полностью перевернули ситуацию. С сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от своих обязательств. Следует дать об этом знать своим партнерам", - считает Петр Порошенко.

По его словам, нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования.

"Минские соглашения были единственно правильным решением для 2014-2015 годов. Они остановили наступление россиян в условиях, когда от Волновахи до Киева у нас не было ни одной боеспособной воинской части. Они дали нам несколько лет на восстановление и укрепление армии. На них основывается система санкций против РФ, которые ослабляют Россию и от которых она так хочет избавиться. Вместе с Францией и Германией мы согласовали дорожную карту с приоритетом вопросов безопасности. Наработали план введения голубых шлемов ООН, - напомнил Порошенко. - Но Минские договоренности - это не Священное письмо, в котором люди ничего не имеют права менять. Если жизнь диктует необходимость других решений, их следует принимать тем, кто взял на себя ответственность за страну".

Порошенко напомнил, что Минск - это инструмент, которым "либо умеешь пользоваться, либо нет".

"Во времена нашей команды Минские соглашения были кувалдой, которой мы били Путина. После нас, особенно после согласия на формулу Штайнмайера - превратились в молоток, которым стучат по пальцам самих себя. Откуда растут руки, тоже имеет значение", - резюмирует Порошенко.

Ранее Порошенко призвал провести внеочередное заседание и принять выделение 50 млрд грн на армию и территориальную оборону. Кроме того, с целью разработки и принятия оперативных решений по защите страны политик также призвал создать в парламенте антикризисный штаб в формате Временной специальной комиссии.

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