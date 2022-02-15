Україна має повне право відмовитися від Мінських домовленостей, - Порошенко

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook п’ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

"Раніше Кремль роздав там майже мільйон російських паспортів. Провів незаконне голосування до Держдуми. Здійснив економічне поглинання українських регіонів. Наростив туди постачання зброї. Ці та інші кроки з руйнування Мінських угод повністю перевернули ситуацію. Відсьогодні Україна має повне право відмовитися від своїх зобов’язань. Слід дати про це знати своїм партнерам", - вважає Петро Порошенко.

За його словами, треба знайти альтернативу в рамках політико-дипломатичного врегулювання.

"Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам кілька років на відновлення і зміцнення армії. На них грунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН, - нагадав Порошенко. - Але Мінські домовленості це не Святе письмо, в якому люди нічого не мають права міняти. Якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба приймати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну".

Порошенко нагадав, що Мінськ - це інструмент, яким "або вмієш користатися, або ні".

"За часів нашої команди Мінські угоди були кувалдою, якою ми били Путіна. Після нас, особливо після згоди на формулу Штайнмаєра - перетворилися на молоток, яким цюкають по пальцях самих себе. Звідки ростуть руки, теж має значення", - резюмує Порошенко.