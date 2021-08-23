Украина хочет запустить скоростной поезд между Киевом и Варшавой

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде в рамках инфраструктурных проектов запустить скоростной поезд между Киевом и Варшавой. Это дополнит и расширит инициативу "Триморья".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой", - уточнили в пресс-службе главы государства.
Это предложение дополнит и расширит сотрудничество двух стран в рамках инициативы "Триморья".