UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина хочет стать членом ЕС в течение 5-10 лет, - Шмыгаль

Автор: РБК-Украина

Украина хочет вступить в Европейский союз в течение ближайших 5-10 лет. Но для этого нужен прогресс в ключевых реформах.

Об этом в интервью Handelsblatt заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, вступление в Евросоюз станет возможным, когда в борьбе против коррупции или в правосудии будут достигнуты европейские стандарты. Кроме того, на сегодня идут переговоры о соглашении о Совместном авиационном пространстве и общие стандартах энергетического рынка.

"Украина готова стать членом ЕС - мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею ... Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран", - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что эти сроки касаются и вступления в НАТО.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создает коалицию стран-участниц Европейского союза, которые будут лоббировать ее вступление в ЕС.

В то же время в Офисе президента уверены, что вопрос членства Украины в ЕС должен решиться до конца этого десятилетия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Евросоюзвступление в ЕСДенис Шмыгаль
Читайте также
Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
Прогноз погоды