Украина хочет построить завод для производства беспилотников Bayraktar

"Одним из примеров наполнения соглашения будет строительство завода Bayraktar, который производит беспилотники, которые будут изготавливаться именно в Украине", - сказал он.

По его словам, будет создан центр обучения, который будет готовить летчиков по управлению беспилотными дронами "байрактарами" различных категорий.

Министр напомнил, что по решению турецкой компании следующее поколение "байрактаров" будет использовать украинские двигатели производства "Мотор Сич".

Резников отметил, что он подпишет соглашение с Турцией по поручению правительства. После документ будет направлен на ратификацию в Верховную раду.