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Украина, Грузия и Молдова попросили ЕС углубить интеграцию

Автор: РБК-Украина

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы написали совместное письмо к руководству Европейского союза. Они призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы Восточное партнерство и углублению интеграции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Открытие новых горизонтов сотрудничества для наиболее заинтересованных и преданных европейскому вектору развития государств-партнеров будет способствовать их более тесному политическому, экономическому и секторальному сближению с ЕС. Адаптация Восточного партнерства к новым реалиям и потребностям его государств-участников необходима для укрепления трансформационного потенциала этой инициативы и стабильности в регионе", - говорится в письме.

Три страны также заявляют о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах как транспорт, энергетика, цифровой рынок, зеленая экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

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"Дифференцированный подход Украины, Грузии и Молдовы не отрицает преданности целостности и инклюзивности Восточного партнерства, признание важного стратегического значения инициативы для всех шести государств-участников и региона в целом", - говорится в письме.

Документ адресован верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, еврокомиссару по вопросам расширения и политики соседства Оливеру Варгейи и главам МИД стран, входящих в состав Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Европейский союз может ускорить работу над санкциями против России из-за ареста Алексея Навального и массовых задержаний протестующих.

Сегодня Украина ввела санкции против Никарагуа за открытие "почетного консульства" в оккупированном Крыму.

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