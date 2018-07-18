Граждане Украины и Грузии смогут осуществлять поездки между странами по внутренним паспортам

Украина и Грузия договорились ускорить отмену визового режима между странами. Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Украины Александр Саенко по результатам встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Так, Саенко, находясь в Грузии, встретился с новоназначенным премьером Бахтадзе. В частности, Саенко передал Бахтадзе приглашение от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана осуществить официальный визит в Украину осенью этого года.

"Договорились об ускорении процесса завершения внутригосударственных процедур по взаимной отмене визового режима и обеспечению возможности поездок граждан Украины и Грузии между странами по внутренним биометрическими паспортами", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что летом прошлого года президенты Украины и Грузии подписали декларацию об установлении стратегического партнерства.