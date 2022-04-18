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Украина готовит план послевоенного восстановления: что он будет предусматривать

Фото: совещание у президента (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором был рассмотрен план послевоенного восстановления и развития страны. Особое внимание во время совещания было акцентировано на проведении ряда важных экономических реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Как проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль, план послевоенного восстановления состоит из нескольких частей, к его разработке присоединились международные аудиторские компании, Украинские аналитические центры, парламентские комитеты и министерства.

План предусматривает восстановление Украины на новых принципах с использованием всех доступных ресурсов и возможностей. В частности, запланировано покрытие материального ущерба, нанесенного войной, восстановление разрушенных инфраструктурных мощностей и Структурная модернизация украинской экономики, отметил он.

Также участники встречи обсудили ход европейской интеграции и получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

В мероприятии приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, заместители руководителя офиса главы государства, члены правительства, руководство парламентского большинства и профильных комитетов Верховной Рады Украины.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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