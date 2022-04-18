Украина готовит план послевоенного восстановления: что он будет предусматривать

Как проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль, план послевоенного восстановления состоит из нескольких частей, к его разработке присоединились международные аудиторские компании, Украинские аналитические центры, парламентские комитеты и министерства.

План предусматривает восстановление Украины на новых принципах с использованием всех доступных ресурсов и возможностей. В частности, запланировано покрытие материального ущерба, нанесенного войной, восстановление разрушенных инфраструктурных мощностей и Структурная модернизация украинской экономики, отметил он.

Также участники встречи обсудили ход европейской интеграции и получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

В мероприятии приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, заместители руководителя офиса главы государства, члены правительства, руководство парламентского большинства и профильных комитетов Верховной Рады Украины.