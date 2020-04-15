Украина готова запретить экспорт пшеницы в случае превышения лимита

Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

До исчерпания лимита трейдеры смогут экспортировать еще 2 млн тонн

Украина готова запретить экспорт пшеницы, если продажи превысят согласованный в Меморандуме объем в 20,2 млн тонн. Об этом сказал заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в интервью агентству Reuters.

Украина уже экспортировала 18 млн тонн пшеницы, а в конце марта был подписан Меморандум с крупнейшими ассоциациями об ограничении экспорта на 2019-2020 маркетинговый год, который длится с июля по июнь.

"Если темпы экспорта окажутся такими, что мы сейчас 2 млн тонн экспортируем за апрель, все-таки, как мы и договаривались и предупреждали, придется реализовать пункт меморандума об остановке экспорта", - сказал Высоцкий.

При этом он отметил, что пока темп экспорта выглядит так, что превышения объема экспорта не будет.

По словам Высоцкого, экспорт украинской пшеницы в следующем сезоне - 2020/21 годов - может резко упасть до 12-15 млн тонн с примерно 20 миллионов в 2019/20 году из-за сокращения посевной площади в условиях плохой погоды.

Напомним, в октябре 2019 года участники зернового рынка и руководство Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписали традиционный Меморандум о согласовании позиций на рынке зерна на 2019-2020 маркетинговый год. Меморандум был подписан без ограничений по экспорту.

Однако 30 марта было подписано приложение к Меморандуму о согласовании позиций на рынке зерна в 2019-2020 маркетинговом году, согласно которому предельный объем экспорта пшеницы установлен на уровне 20,2 млн тонн.