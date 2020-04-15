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Україна готова заборонити експорт пшениці у випадку перевищення ліміту

Новини » Фінансова криза 2020     15.04.2020 - 14:59
Україна готова заборонити експорт пшениці у випадку перевищення ліміту
Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

До вичерпання ліміту трейдери зможуть експортувати ще 2 млн тонн

Україна готова заборонити експорт пшениці, якщо продажі перевищать погоджений в Меморандумі обсяг 20,2 млн тонн. Про це сказав заступник міністра економіки Тарас Висоцький в інтерв'ю агентству Reuters.

Україна вже експортувала 18 млн тонн пшениці, а в кінці березня був підписаний Меморандум з найбільшими асоціаціями про обмеження експорту на 2019-2020 маркетинговий рік, який триває з липня по червень.

"Якщо темпи експорту виявляться такими, що ми зараз 2 млн тонн експортуємо за квітень, все-таки, як ми і домовлялися і попереджали, доведеться реалізувати пункт меморандуму про призупинення експорту", - сказав Висоцький.

При цьому він зазначив, що поки темп експорту виглядає так, що перевищення обсягу експорту не буде.

За словами Висоцького, експорт української пшениці в наступному сезоні - 2020/21 років може різко впасти до 12-15 млн тонн з приблизно 20 мільйонів 2019/20 році через скорочення посівної площі в умовах поганої погоди.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року учасники зернового ринку і керівництво Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підписали традиційний Меморандум про узгодження позицій на ринку зерна на 2019-2020 маркетинговий год. Меморандум був підписаний без обмежень по експорту.

Проте 30 березня було підписано додаток до Меморандуму про узгодження позицій на ринку зерна у 2019-2020 маркетинговому році, згідно з яким граничний обсяг експорту пшениці встановлено на рівні 20,2 млн тонн.

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