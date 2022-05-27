Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в ЕС, - Тимченко

Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу, что позволило бы компенсировать падение собственного потребления тока в результате российской военной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в комментарии Associated Press на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Потребление нашей электроэнергии упало на 35% с момента вторжения России, 24 февраля, Часть избыточной электроэнергии можно было бы отправить в Европу", - сказал он.

В середине марта украинская энергосистема синхронизировалась с европейской, но из-за того, что синхронизация прошла в аварийном режиме, Украина не может полноценно экспортировать ток.

"Доходы от экспорта нужны Украине для поддержания финансовой стабильности нашей энергосистемы", - подчеркнул он.

Напомним, что по оценке Министерства энергетики, экспорт украинской электроэнергии в страны Евросоюза поможет заменить 17% российского газа.