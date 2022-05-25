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Украина готова стать надежным партнером Европы в "зеленой" энергетике, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Украина готова совместно с Европейским союзом развивать проекты возобновляемой энергетики и стать надежным партнером Европы в поставках "зеленой" энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании ДТЭК Максима Тимченко в колонке для Всемирного экономического форума в Давосе.

"Украина готова быть надежным партнером, обеспечивать поставки "зеленой" электроэнергии в Европу и активно развивать чистые технологии. Это поможет Европе и всему миру защитить ценности человечества, демократии и безопасности и исправить ошибку игнорирование страхов президента США Рейгана, которые ежедневно трагически сбываются в войне России против Украины", - пишет глава ДТЭК.

По его словам, Украина может способствовать переходному периоду, заменяя для Европы энергоресурсы из России.

"Энергетика Украины удивила мир своей стабильностью в условиях войны. В первый день боевых действий энергетическая система Украины была отключена от России. Украина сейчас синхронизирована с европейской электрической сетью и вскоре продемонстрирует, что она может быть ключевой движущей силой Европейской «зеленой сделки", - отметил Тимченко.

Сейчас более 55% электроэнергии в Украине вырабатывается на атомных электростанциях, что считается чистой энергией. Кроме того, Украина может производить 9 ГВТ из ветровых и солнечных электростанций. Потенциал новых возобновляемых мощностей составляет более 20 ГВт.

"Зеленая европейская энергетическая интеграция Украины будет реализована с помощью наших международных бизнес-партнеров, с которыми ДТЭК планирует работать над различными проектами по декарбонизации - развитием возобновляемых источники энергии, водородной энергетикой, системами накопления энергии, малыми модульными реакторами", - подчеркнул Тимченко.

Напомним накануне глава ДТЭК в Давосе анонсировал проект 30 ГВт до 2030 года, который предусматривает трехкратное увеличение мощности возобновляемых источников энергии в Украине.

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Максим Тимченко