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Украина готова. Россию в ТКГ призвали провести обмен пленными

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина призвала Россию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) ускорить подготовку к обмену пленными и разблокировать работу КПВВ. Украинская делегация напомнила о предоставленных ранее гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова.

По его словам, на последней встрече ТКГ украинская сторона призвала Россию ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц и разблокировать работу КПВВ с российской стороны.

"Украинская делегация еще раз напомнила, что соответствующие гарантии безопасности были предоставлены Украине последовательно 31 августа и дополнительно - подтверждены сегодня", - отметил Резников.

Он добавил, что Украина продолжает настаивать на скорейшем освобождении всех удерживаемых лиц и принимает все необходимые для этого меры и строгого соблюдает режим прекращения огня.

Резников обратил внимание на очередную попытку российской стороны привлечь к работе гуманитарной подгруппы ТКГ осужденной за терроризм гражданки Украины Майи Пироговой, что, по его мнению, является попыткой России заблокировать переговорный процесс

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Российская ФедерацияДонбассОбмен пленными