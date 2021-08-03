Украина готова рассмотреть запрос о помощи Албании в борьбе с пожарами, - Кулеба

Украина готова рассмотреть запрос о помощи от Албании из-за ситуации с масштабными лесными пожарами. При этом посольство окажет круглосуточную поддержку украинцам, если в этом возникнет необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу .

"Украина солидарна с Албанией в это трудное время и готова рассмотреть запрос о помощи", - написал он в Twitter.

Министр назвал лесные пожары в Албании ужасными и заверил, что посольство Украины готово круглосуточно помогать украинцам в случае необходимости.

"По состоянию на сейчас, информации о пострадавших украинцах нет", - добавил Кулеба.