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Украина готова рассмотреть запрос о помощи Албании в борьбе с пожарами, - Кулеба

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Киев, Вторник 03 августа 2021 20:19
Украина готова рассмотреть запрос о помощи Албании в борьбе с пожарами, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина готова рассмотреть запрос о помощи от Албании из-за ситуации с масштабными лесными пожарами. При этом посольство окажет круглосуточную поддержку украинцам, если в этом возникнет необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

"Украина солидарна с Албанией в это трудное время и готова рассмотреть запрос о помощи", - написал он в Twitter.

Министр назвал лесные пожары в Албании ужасными и заверил, что посольство Украины готово круглосуточно помогать украинцам в случае необходимости.

"По состоянию на сейчас, информации о пострадавших украинцах нет", - добавил Кулеба.

Напомним, в начале августа в Албании вспыхнули масштабные пожары. Огонь охватил сотни гектаров лесов и пастбищ в районах Влере, Фиери, Лушне и Курбине. Пламя уничтожило десятки гектаров оливковых садов и виноградников.

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МИД Украины пожар Дмитрий Кулеба Албания
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