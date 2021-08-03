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Україна готова розглянути запит про допомогу Албанії в боротьбі з пожежами, - Кулеба

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 20:19
Україна готова розглянути запит про допомогу Албанії в боротьбі з пожежами, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна готова розглянути запит про допомогу від Албанії через ситуацію з масштабними лісовими пожежами. При цьому посольство надасть цілодобову підтримку українцям, якщо в цьому виникне необхідність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

"Україна солідарна з Албанією в цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу", - написав він у Twitter.

Міністр назвав лісові пожежі в Албанії жахливими і запевнив, що посольство України готове цілодобово допомагати українцям у разі потреби.

"Станом на Зараз, інформації про постраждалих українців немає", - додав Кулеба.

Нагадаємо, на початку серпня в Албанії спалахнули масштабні пожежі. Вогонь охопив сотні гектарів лісів і пасовищ у районах Влері, Фієрі, Лушні та Курбіні. Полум'я знищило десятки гектарів оливкових садів і виноградників.

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МЗС пожежа Дмитро Кулеба Албания
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