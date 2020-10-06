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Украина готова присоединиться к возможным санкциям против РФ из-за Навального

Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова присоединиться к возможным санкциям Европейского союза против Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Однако после окончательных выводов с немецкой стороны относительно инцидента.

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Об этом Зеленский заявил на саммите Украина - ЕС.

"Я бы хотел, чтобы мы услышали детали от немецкой стороны прежде всего, и тогда Украина будет присоединяться, я уверен, к санкциям международных партнеров", - заявил он.

Напомним, специалисты Организации по запрещению химического оружия обнаружили в крови и моче Навального биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Также они передали доклад, касающийся отравления Навального Германии.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что если ОЗХО подтвердит отравления оппозиционера Алексея Навального боевым ядом "Новичок", России не удастся избежать санкций.

Ранее Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Евросоюз вернется к обсуждению реакции на инцидент с Навальным через две недели.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийНавальныйСанкции против России