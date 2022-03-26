Украина готова предоставить свои ПХГ для хранения стратегического запаса газа ЕС, - Минэнерго

Украина предлагает использовать свои ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран. Украина имеет крупнейшие подземные хранилища в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко в Facebook.

Как отметил министр, европейские государства будут работать над созданием платформы для совместной закупки газа. Соответствующее решение было принято на заседании Европейского совета 24-25 марта. Инициатива открыта и для Украины.

Министр отметил, что Европа делате решительные шаги для отказа от энергоресурсов государства-агрессора, а также создания механизмов солидарности и компенсации для закупок энергоресурсов, чтобы не зависеть от их поставок из России.

"Украина, несмотря на полномасштабную военную агрессию со стороны России, продолжает быть мощным и надежным партнером Европы в вопросах энергетической безопасности. Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит избавиться от диктата государства-террориста и обеспечить надежные поставки энергоресурса для всего европейского континента", - подчеркнул Галущенко.