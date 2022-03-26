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Україна готова надати свої ПСГ для зберігання стратегічного запасу газу ЄС, - Міненерго

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Україна, Субота 26 березня 2022 11:40
Україна готова надати свої ПСГ для зберігання стратегічного запасу газу ЄС, - Міненерго Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна пропонує використовувати свої ПСГ для створення стратегічного запасу газу для європейських країн. Україна має найбільші підземні сховища в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка у Facebook.

Як зазначив міністр, європейські держави працюватимуть над створенням платформи для спільної закупівлі газу. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Європейської ради 24-25 березня. Ініціатива відкрита і для України.

Міністр зазначив, що Європа здійснює рішучі кроки для відмови від енергоресурсів держави-агресора, а також створити механізми солідарності та компенсації для закупівель енергоресурсів, щоб не залежати від їх постачання з Росії.

"Україна, незважаючи на повномасштабну військову агресію з боку Росії, продовжує бути потужним і надійним партнером Європи у питаннях енергетичної безпеки. Спільна закупівля газу та його зберігання в українських газосховищах дозволить позбавитись від диктату держави-терориста і забезпечити надійне постачання енергоресурсу для всього європейського континенту", - наголосив Галущенко.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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