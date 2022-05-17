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Украина готова помочь Европе избавиться от энергетической зависимости от России, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Украина готова помогли Европейскому союзу ослабить зависимость от российских энергоресурсов и стать надежным поставщиком энергии в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко во время форума Energy Ukraine в Берлине.

"Чтобы отказаться от российских энергоресурсов, крайне важно полностью пересмотреть стратегию энергетической безопасности Европейского Союза. Украина готова принять участие в процессе "дерусификации" европейского энергоснабжения и стать надежным партнером в обновленной энергетической стратегии ЕС", - цитирует пресс-служба компании слова Тимченко.

Участники форума также обсудили современное состояние украинской энергетической инфраструктуры, острую потребность в ее поддержке и перспективном сотрудничестве, с политиками и бизнесменами Украины, Германии и на уровне ЕС.

Форум организован Немецкой восточной бизнес-ассоциацией и происходит в сотрудничестве с Ассоциацией германских промышленно-торговых палат (DIHK), Федерацией немецкой промышленности (BDI) и Немецко-украинской промышленно-торговой палатой (AHK).

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ДТЭКМаксим Тимченко