Украина готова к отопительному сезону на 80%, - Шмыгаль

"Сейчас у нас готовность более 80%. Все идет в соответствии с графиками", - сказал он.

Шмыгаль напомнил, что местные власти, как в предыдущие годы, будут принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон.

"Именно органы местного самоуправления теперь отвечают за установление тарифов на тепло и горячую воду", - сказал он.

По его словам "Нафтогаз" продает предприятиям теплокоммунэнерго газ по 7,42 гривен за кубометр в рамках трехлетнего контракта. "Такая цена позволяет местным руководителям не повышать тарифы на тепло для населения в этом отопительном сезоне", - добавил премьер.

Шмыгаль напомнил, что запасы газа в ПХГ Украины составляют 18 млрд кубометров на 1 сентября, а на начало отопительного сезона они вырастут до 19-20 млрд кубометров, чего достаточно для прохождения сезона.