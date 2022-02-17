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Украина готова к любому развитию событий, - Ермак

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 12:18
Украина готова к любому развитию событий, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

За прошлый год кардинально усилилась поддержка международных партнеров: в последние недели они беспрецедентно увеличили помощь для усиления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог главы Офиса президента Андрея Ермака на сайте lb.ua.

"Действия наших международных партнеров бесценны в укреплении оборонных способностей Украины. При этом Украина готова к любому развитию событий", - подчеркивает руководитель ОП.

Кроме того, по его словам, сегодня украинская армия подготовлена ​​гораздо лучше, чем когда-либо раньше.

"Мы системно работаем над укреплением энергетической, продовольственной и финансовой безопасности Украины, усиливаем меры по защите критической инфраструктуры. Работаем над внедрением уже принятых решений по стимулированию экономики и над новыми мерами поддержки наших предприятий и украинских граждан. Постоянно координируем действия с иностранными коллегами. Мы работаем как единый механизм", - объясняет Ермак.

Очевидно, говорит Ермак, сегодня Украине нужны надежные международные гарантии безопасности - не только сегодня, не только теперь.

"Подчеркиваю: Украина борется за долгосрочные гарантии безопасности, чтобы украинские граждане могли с уверенностью смотреть в завтрашний день. Мы спокойны, уверены и сильны. Сильные, потому что вместе", - отмечает руководитель ОП.

Как сообщалось, ранее Андрей Ермак заявлял, что подавляющее большинство украинцев полностью осознают необходимость защищать собственное государство.

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Андрей Ермак
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