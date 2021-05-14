Украина готова ко всем форматам встречи Зеленского с Байденом, - посол

По ее словам, украинские дипломаты работают над визитами Зеленского в США и Байдена в Украину.

"Украина готова ко всем форматам двусторонней встречи - даже в других странах", - отметила Маркарова.

Также посол сообщила, что Украина имеет огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях.

Напомним, 2 апреля состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. Президенты Украины и США провели первую беседу после вступления Байдена на пост главы государства. Ее темой стало обострение на Донбассе и наращивание войск РФ на границах Украины.