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Украина готова ко всем форматам встречи Зеленского с Байденом, - посол

Автор: Анастасия Рокитна

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о подготовке возможной встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Украина готова ко всем форматам встречи.

Об этом она заявила на брифинге.

По ее словам, украинские дипломаты работают над визитами Зеленского в США и Байдена в Украину.

"Украина готова ко всем форматам двусторонней встречи - даже в других странах", - отметила Маркарова.

Также посол сообщила, что Украина имеет огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях.

Напомним, 2 апреля состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. Президенты Украины и США провели первую беседу после вступления Байдена на пост главы государства. Ее темой стало обострение на Донбассе и наращивание войск РФ на границах Украины.

Отметим, Байден планирует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Советник американского президента Джейк Салливан заявил, что Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценивает возможную встречу президентов США и России. По его мнению, диалог между этими странами должно быть.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДжозеф Байден