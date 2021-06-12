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Украина уже год в статусе партнера НАТО с расширенными возможностями: что это значит

Автор: РБК-Украина

Украина приобрела статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner-ЭОР) 12 июня прошлого года. Это стало подтверждением необратимости евроатлантического курса страны.

Такое заявление обнародовали в Генштабе ВСУ.

Среди основных преимуществ предоставляет Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями:

  • увеличение перечня мероприятий подготовки персонала и подразделений, в том числе участие в учениях НАТО по тематике коллективной безопасности (статья 5 Североатлантического договора),
  • допуск к учениям по кибербезопасности,
  • углубление обмена информацией,
  • увеличение представительства в штабах и структурах НАТО на должностях, которые закрыты для других стран-партнеров.

"Дальнейшее эффективное использование статуса ЭОР будет способствовать достижению Украиной соответствующих военных критериев обретения полноправного членства в НАТО - стратегической цели нашей внешней политики", - убеждены в Генштабе.

В то же время отмечают, что вступление Украины в НАТО будет способствовать укреплению оборонного потенциала не только нашей страны, но и усилению Организации Североатлантического договора.

"Уже сегодня Вооруженные силы Украины являются настоящим щитом Европы и делают колоссальный вклад в укрепление европейской безопасности. Статус страны-партнера НАТО с расширенными возможностями раскрывает перед нашим государством и его Вооруженными силами новые горизонты и в то же время возлагает серьезную ответственность", - говорится в сообщении.

Ранее в офисе президента заявили, Украина сделала все необходимое для получение Плана действий по членству в НАТО.

Напомним, саммит НАТО-2021 пройдет 14 июня в Брюсселе. На саммит не пригласили ни Украину, ни других партнеров Альянса, поскольку нынешний формат этого не предусматривает.

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