Украина - Германия: где смотреть матч Лиги наций

Фото: тренировка игроков сборной Украины (facebook.com/uafukraine)

Сборная Украины дома сыграет против Германии в матче 3 тура Лиги наций. Согласно котировкам букмекеров, команда Шевченко является безоговорочным аутсайдером противостояния.

10 октября 21:45

Киев, НСК "Олимпийский"

Матч пройдет в субботу, 10 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Трибуны стадиона могут быть заполнены на 30%, то есть поединок могут посетить около 21 тысячи болельщиков. Игра начнется в 21:45. В прямом эфире встречу покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

После двух стартовых туров в Лиге наций "сине-желтые" идут на втором месте, обыграв дома Швейцарию 2:1 и уступив Испании на выезде 4:0. Германия идет следом, набрав лишь 2 очка. Команда Йоахима Лева с одинаковым счетом 1: 1 сыграла вничью с испанцами и швейцарцами.