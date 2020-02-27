Украина и Франция возобновили работу военно-технической комиссии

Фото: флаг Франции (pixabay.com)

Украина и Франция возобновили работу межгосударственной комиссии после пятилетнего перерыва

Украина и Франция после пятилетнего перерыва возобновили работу межгосударственной комиссии в области вооружения и военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины во Франции.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время визита во Францию делегации Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра по европейской интеграции Анатолием Петренко.

"В ходе визита, после пятилетнего перерыва, возобновлена работа Совместной межгосударственной украинско-французской комиссии в области вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

По результатам заседания комиссии были созданы необходимые условия для обеспечения действенного сотрудничества украинской стороны с Генеральной дирекцией по вооружению Министерства вооруженных сил Франции и заинтересованными предприятиями ОПК Франции с целью надлежащего обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины высокотехнологичными образцами современной военной техники.

Как отметили в дипломатическом ведомстве, визит состоялся на реализацию украинско-французских политических договоренностей.

Напомним, Украина и Франция будут углублять межпарламентское сотрудничество. По словам спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, межпарламентские отношения стран должны строится на поле Совета Европы, где действуют единые правила для всех участников организации.

Кроме того, в Верховной раде надеются на расширение межпарламентских отношений с Нидерландами. Так, ранее глава Совета Дмитрий Разумков встретился с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.