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Україна і Франція підпишуть угоду про закупівлю вертольотів для ДСНС

НовиниПолітика    23.03.2018 - 12:50
Фото: Павло Клімкін анонсував угоду про закупівлю вертольотів (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін анонсував угоду про закупівлю вертольотів (РБК-Україна)

В Україні з'явиться вертолітна служба порятунку

Україна і Франція підпишуть угоду про придбання вертольотів. Про це сьогодні на прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном заявив глава МЗС України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

"Зараз Жан-Ів поїде підписувати з Арсеном Аваковим (міністр внутрішніх справ України, - ред.) протокол про наміри придбати французькі вертольоти", - заявив Клімкін.

Крім цього, за його словами, Франція і Україна мають намір надалі співпрацювати і в сфері енергетики, зокрема, спільно будувати сонячні електростанції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні створять систему вертолітної служби порятунку. За словами Авакова, в цьому році з'явиться перший вертолітний загін служби реагування. Передбачається, що близько 55 вертольотів забезпечать систему покриття по всій країні.

"Це той рівень, на якому працюють рятувальники в європейських країнах", - додав Аваков.

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Теги: Франція, Павло Клімкін, ДСНС, вертолет
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