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Україна та Франція фіналізували домовленості по закупівлі 130 вантажних локомотивів Alstom

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Україна, Вівторок 08 лютого 2022 19:18
Україна та Франція фіналізували домовленості по закупівлі 130 вантажних локомотивів Alstom Фото: Україна та Франція фіналізували домовленості по закупівлі Alstom (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Постачання нових 130 вантажних електролокомотивів французької компанії Alstom відбудеться вже найближчим часом. Такими є результати домовленості між Україною та Французькою Республікою щодо надання Україні пакету макрофінансової підтримки, що було досягнуто під час візиту до України Президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

Постачання локомотивів відбудеться у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", важливою складовою якої є оновлення парку "Укрзалізниці".

Загалом Україна має отримати 50 електротягів, що працюють на змінному струмі, та 80 локомотивів, здатних працювати як на змінному, так і на постійному струмі.

За умовами угоди, 85% вартості пакета надаються Україні скарбницею Франції та банківським консорціумом на 14 років. Авансовий платіж становитиме лише 15%.

До досягнення цієї угоди Україна йшла три роки, і у липні 2021 року Верховна рада ухвалила закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки оновлення парку вантажних електровозів акціонерного товариства "Укрзалізниця".

"Це не просто домовленість щодо постачання локомотивів - це інтеграція України в економічну систему та транспортну мережу Євросоюзу", - зазначив із цього приводу міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в межах створення нової української залізниці буде не лише оновлено парк вантажних локомотивів, а також вироблено близько 50 тис. нових вантажних вагонів, не менше 500 нових пасажирських вагонів, електрифіковано понад 500 км колій, створено нові швидкісні маршрути та багато іншого.

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