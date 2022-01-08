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Украина финишировала лишь 10-й в смешанной эстафете по биатлону на пятом этапе Кубка мира

Новина українською →
Оберхоф, Суббота 08 января 2022 14:48
Украина финишировала лишь 10-й в смешанной эстафете по биатлону на пятом этапе Кубка мира Фото: Дмитрий Пидручный на втором этапе смог поднять Украину на 10-е место, которое и сохранилось до финиша (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В немецком Оберхофе состоялась первая в сезоне биатлонная смешанная эстафета на этапах Кубка мира. Украина финишировала на 10-м месте.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Первый этап, на котором за украинскую команду бежал Артем Прима, оказался провальным для нашей сборной. Прима имел проблемы как с ходом, так и со стрельбой, использовав 4 дополнительных патрона.

А вот Дмитрий Пидручный на втором этапе показал общий пятый результат и смог поднять Украину с 20-го на 10-е место. Он также не смог показать идеальную стрельбу, имея 3 использованных дополнительных патрона. Но по скорости был пятым.

На женских этапах за Украину бежали Валентина Семеренко и Юлия Джима. Им не удалось улучшить позиции, сохранив при этом 10-е место.

Победу в смешанной эстафете одержала Норвегия, второе место у Беларуси, третья - Франция.

Результаты:

1. Норвегия (0+6) 1:28:51,4

2. Беларусь (0+5) +23,1

3. Франция (0+11) +2:01,3

4. Швеция (3+10) +2:08,4

5. Россия (0+9) +2:08,9

6. Германия (0+6) +2:10,7

...

10. Украина (0+12) +4:00,9

Отметим, сегодня в 15:45 состоится одиночная смешанная эстафета. Украину будут представлять Артем Тищенко и Дарья Блашко.

Пятый этап Кубка мира в Оберхофе завершится завтра, 9 января, гонками-преследованиями. Старт у мужчин в 13:30, у женщин - в 15:45.

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