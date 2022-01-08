ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна фінішувала лише 10-ю у змішаній естафеті з біатлону на п'ятому етапі Кубка світу

Новость на русском →
Оберхоф, Субота 08 січня 2022 14:48
Україна фінішувала лише 10-ю у змішаній естафеті з біатлону на п'ятому етапі Кубка світу Фото: Дмитро Підручний на другому етапі зміг підняти Україну на 10-е місце, яке і збереглося до фінішу (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

У німецькому Оберхофі відбулася перша в сезоні біатлонна змішана естафета на етапах Кубка світу. Україна фінішувала на 10-му місці.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Перший етап, на якому за українську команду втік Артем Прима, виявився провальним для нашої збірної. Прима мав проблеми як з ходом, так і зі стрільбою, використавши 4 додаткових патрона.

А ось Дмитро Підручний на другому етапі показав загальний п'ятий результат і зміг підняти Україну з 20-го на 10-е місце. Він також не зміг показати ідеальну стрілянину, маючи 3 використаних додаткових патрона. Але за швидкістю був п'ятим.

На жіночих етапах За Україну бігли Валентина Семеренко та Юлія Джима. Їм не вдалося поліпшити позиції, зберігши при цьому 10-е місце.

Перемогу в змішаній естафеті здобула Норвегія, друге місце у Білорусі, третя-Франція.

Результат:

1. Норвегія (0+6) 1:28:51,4

2. Білорусь (0 + 5) +23,1

3. Франція (0+11) +2:01,3

4. Швеція (3+10) +2: 08,4

5. Росія (0 + 9) +2: 08,9

6. Німеччина (0+6) +2:10,7

...

10. Україна (0+12) + 4:00,9

Зазначимо, сьогодні о 15:45 відбудеться поодинока змішана естафета. Україну представлятимуть Артем Тищенко та Дар'я Блашко.

П'ятий етап Кубка світу в Оберхофі завершиться завтра, 9 січня, перегонами-переслідуваннями. Старт у чоловіків о 13:30, у жінок - о 15:45.

Читайте РБК-Україна в Google News
Биатлон
NEWS
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані