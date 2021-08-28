Украина эвакуировала всех своих граждан, заявивших о желании выехать из Афганистана, - ОП

Украина эвакуировала всех своих граждан, заявивших о желании выехать из Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ОП Андрея Ермака во время брифинга в аэропорту.

"Все украинские граждане, которые заявили о своем желании уехать из Афганистана, которые связались с МИД, с нашими военными, которые были в Кабуле, мы уже всех эвакуировали", - сказал глава ОП.

В то же время, Ермак не исключил, что в Афганистане могли остаться украинцы, которые еще требуют эвакуации.

Среди людей, которые эвакуировали Украины, журналисты зарубежных изданий и сотрудники ООН.