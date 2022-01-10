Украина - это не Казахстан. В Кабмине исключают интервенцию по казахскому сценарию

В Украине невозможна реализация казахского сценария, когда в результате массовых протестов страна подвергается военной интервенции. Поскольку она не является частью постсоветской структуры, которая позволила осуществить фактический захват критической инфраструктуры в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной перед заседанием комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.

В частности, ей задали вопрос, как Украина в условиях гибридной агрессии может предотвратить сценарий, когда массовые протесты и беспорядки приводят к военной интервенции.

"Украина проводит внутренние реформы, у нас есть мощная общественная платформа, единство в отношении осуждения российской агрессии против территории Украины. Мы не являемся частью никакой постсоветской структуры, которая как в случае с Казахстаном позволила внешнюю военную интервенцию и захват критической инфраструктуры. То есть мы проводим реформы, боремся с российской агрессией и с международным сообществом делаем все, чтобы осудить нелегальную деятельность агрессора", - отметила Стефанишина.