Украина и еще 69 стран распространяли фейки в соцсетях, - исследование

Украина и еще 69 стран мира вели в 2017-2018 годах кампании по распространению ложной информации в социальных сетях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Оксфордского интернет-института.

В исследовании приводятся доказательства проведения кампаний по дезинформации и манипуляциям в социальных сетях в 70 странах мира, среди которых и Украина, в течение 2017-2018 годов. Согласно исследованию, в каждой стране была хотя бы одна партия или госагенство, которые использовали соцсети для формирования общественного мнения.

Как сообщается, в Украине также занимались распространением фейков в соцсетях. В украинских кампаниях по распространению фейков были задействованы около 20 тысяч человек. Украинские команды дезинформаторов имели "средний потенциал" и последовательную стратегию.

К странам с "высоким потенциалом" эксперты Оксфордского института отнесли Соединенные Штаты Америки, Россию, Китай, Египет, Израиль, Саудовскую Аравию, Иран и Сирию. В данных странах на кампании по дезинформации выделялись значительные ресурсы и был задействован многочисленный персонал.

В 26 странах пропаганду использовали как средство подавления основных прав человека, подавления противоречивых мнений и средство борьбы с политическими оппонентами. Среди этих стран Россия, КНДР, Сирия, Турция Венесуэла и Таджикистан.

Кроме того, Китай, Индия, Иран, Россия, Пакистан, Саудовская Аравия и Венесуэла использовали социальные сети Facebook и Twitter для влияния на общественное мнение в других странах. Лидером по распространению фейковой информации стал Китай.

Напомним, ранее социальная сеть Facebook удалила более 100 украинских аккаунтов, которые занимались распространением ложной информации. Всего в удаленных страниц было почти 4,2 млн подписчиков. Среди удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser.