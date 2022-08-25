Украина в ЕС станет осью новой системы безопасности, - Ермак

Украина после войны с Россией станет не просто страной-участницей Евросоюза, а осью новой европейской системы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Офиса президента Андрея Ермака.

"После войны Украина должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе. Мы сделаем для этого все возможное и невозможное", - отметил он.

Отметим, в этом году Украина получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Премьер Денис Шмыгаль считает, что уже до конца 2024 года наша страна будет готова стать участницей европейского блока.

Официальный Брюссель пока не называет конкретных сроков, но многие страны выступают за то, чтобы ускорить этот процесс. Даже венгерский премьер Виктор Орбан, который считается не дружественным к Украине политиком, призвал устранить все бюрократические препятствия в отношении Киева.

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