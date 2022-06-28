Украина и ЕС должны определиться: зарабатывать на логистике или перезапустить экономику, - Рыженков

По его словам, сейчас предприятия имеют серьезные проблемы с логистикой, которые делают нерентабельным экспорт украинской продукции за рубеж.

"Мы имеем заблокированные черноморские порты, которые были традиционными для экспорта не только в Азию, но и в Европу. Сейчас мы используем сухопутные пересечения границы на запад. Когда мы начинали, их было 2-3, сейчас (на момент записи интервью - ред.) их уже 13, и это количество увеличивается. Здесь надо поблагодарить УЗ, которая расширяет численность этих переходов. Но, конечно, это не удовлетворяет спрос, который есть в Украине на перевозки. Украинские железнодорожные тарифы уже достаточно высоки. Плюс к этому мы имеем железнодорожные тарифы в Европе, которые еще выше украинских. Если все это сложить, то в Китай поставлять руду нам просто не выгодно", - пояснил он.

Рыженков подчеркнул: власть должна поддерживать стратегию устойчивого развития украинской экономики, и воплощать в реальность обещания, которые ранее давала инвесторам.

"Властям нужно не только говорить о запуске экономики, но и делать то, о чем они говорят. Потому что у нас много говорят о дерегуляции или снижении налогов, поощрении инвестиций. Но когда мы смотрим, что они делают, то все наоборот. И Европейский Союз, и Украина должны определиться - чего мы хотим? Или мы хотим зарабатывать большие деньги на логистических услугах, предоставляемых производителям руды, зерна и тому подобное. Или мы хотим перезапускать экономику, и дать возможность экспортировать. Тогда нужны льготы для этих перевозок. Поэтому это совместная работа между государством, логистическими компаниями и компаниями, такими как мы, у кого есть эта руда, зерно или что-то другое, что нужно поставлять на внешние рынки", - резюмировал Рыженков.

Напомним, ранее НБУ провел опрос, чтобы выяснить, какие основные причины заставляют украинский бизнес сокращать производство. Бизнес во всех отраслях назвал главной проблемой затрудненную логистику, и связанную с этим потерю рынков.