ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина экспортирует свою продукцию вопреки войне, - Минэкономики

Новина українською →
Воскресенье 03 апреля 2022 13:04
Украина экспортирует свою продукцию вопреки войне, - Минэкономики Фото: Украина экспортирует свою продукцию вопреки войне (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Экспорт продукции из Украины в марте сократился вдвое по сравнению с февралем, но составил 2,7 млрд долларов США. Импорт в Украину в марте упал более чем в три раза - до 1,8 млрд долларов США с 5,9 млрд в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко.

По ее данным, самой большой статьей экспорта стала железная руда - 3,1 млн тонн за март (3,7 млн тонн в феврале), стоимостью 439 млн долларов.

Существенно сократился экспорт металла. Например, экспорт плоского проката упал почти в 10 раз - с 437 тысяч тонн в феврале до 47 тысяч тонн в марте. По некоторым позициям металлургии экспорт не осуществлялся вообще.

"Это связано в первую очередь с физическим разрушением объектов металлургии и остановкой производства. Восстановление работы украинских металлургических предприятий имеет существенное значение не только для украинской, но и для мировой экономки", - сказала Свириденко.

Из-за блокирования портов больше всего пострадал аграрный экспорт. В течение марта он экспортировал 1 млн 108 тысяч тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов.

"Все это в 4 раза меньше, чем в течение февраля. Кроме того, в этой статистике есть доля грузов, которые успели покинуть порты Украины в первые дни нападения России", - пояснила министр экономики.

Свириденко отметила, что главная проблема - блокирование морских портов Украины российским флотом.

"Весь мир говорит о продовольственном кризисе и мы понимаем, кто является этому причиной - российские военные, которые уничтожают коммерцию в Черном море. Остатков базовых сельскохозяйственных культур в Украине достаточно, чтобы обеспечивать экспорт на обычном уровне", - сказала она.

По многим позициям товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца. Например, кабельная продукция, экспорт которой составил 111 млн долларов (130 млн долларов в феврале) или листы облицовочные из дерева - 32 млн долларов против 26 в феврале.

Свириденко также привела примеры, когда экспорт вырос и достаточно значительно. Так, экспорт орехов в марте увеличился до 7 тысяч тонн с 4 и стоит 23 млн тонн. Или же портландцемент, экспорт которого составил 116 тысяч тонн по сравнению с 45 тысячами прошлого месяца.

"Война внесла сильные коррективы в торговую статистику. Старт посевной и работа государства на восстановление логистики являются основой стабилизации экономики. Мы с вами знаем, как мы умеем восстанавливаться от любых кризисов", - заявила Свириденко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство экономики Экономика Украины Вторжение России в Украину
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой