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Україна експортує свою продукцію всупереч війні, - Мінекономіки

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Неділя 03 квітня 2022 13:04
Україна експортує свою продукцію всупереч війні, - Мінекономіки Фото: Україна експортує свою продукцію всупереч війні (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Експорт продукції з України у березні скоротився удвічі у порівнянні з лютим, але склав 2,7 млрд доларів США. Імпорт до України у березні впав більш ніж в три рази, - до 1,8 млрд доларів США з 5,9 млрд у лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки України Юлію Свириденко.

За її даними, найбільшою статтею експорту стала залізна руда - 3,1 млн тонн за березень (3,7 млн тонн у лютому), вартістю 439 млн доларів.

Істотно скоротився експорт металу. Наприклад, експорт плаского прокату впав майже 10 разів - з 437 тисяч тонн у лютому до 47 тисяч тонн у березні. По деяких позиціях металургії експорт не здійснювався взагалі.

"Це пов’язано у першу чергу з фізичним руйнуванням об’єктів металургії та зупинкою виробництва. Відновлення роботи українських металургійних підприємств має істотне значення не тільки для української, але і для світової економки", - сказала Свириденко.

Через блокування портів найбільше постраждав аграрний експорт. Упродовж березня він експортував 1 млн 108 тисяч тонн кукурудзи, 309 тисяч тонн пшениці, 118 тисяч тонн соняшникової олії, 40 тисяч тонн соєвих бобів.

"Все це в 4 рази менше, ніж протягом лютого. Крім того, у цій статистиці є частка вантажів, які встигли залишити порти України у перші дні нападу Росії", - пояснила міністер економіки.

Свириденко зазначила, що головна проблема - блокування морських портів України російським флотом.

"Весь світ говорить про продовольчу кризу і ми розуміємо, хто є цьому причиною - російські військові, які нищать комерцію у Чорному морі. Залишків базових сільськогосподарських культур в Україні достатньо, аби забезпечувати експорт на звичайному рівні", - сказала вона.

По багатьох позиціях товарів з глибокою переробкою обсяг експорту лишився на рівні минулого місяця. Наприклад кабельна продукція, експорт якої склав 111 млн доларів (130 млн доларів в лютому) або листи облицювальні з дерева - 32 млн доларів проти 26 у лютому.

Свириденко також навела приклади, коли експорт зріс і досить значно. Так, експорт горіхів у березні збільшився до 7 тисяч тонн з 4 і був вартий 23 млн тон. Або ж портландцемент, експорт якого склав 116 тисяч тонн у порівнянні з 45 тисячами минулого місяця.

"Війна внесла сильні корективи у торгову статистику. Старт посівної та робота держави на відновлення логістики є основою стабілізації економіки. Ми з вами знаємо, як ми вміємо відновлюватися від будь-яких криз", - заявила Свириденко.

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