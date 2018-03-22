Кроме этого, было экспортировано более 4,3 млн тонн масличных культур

С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 30 млн тонн зерновых культур. Об этом сообщает "Урядовый портал" со ссылкой на данные Департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства и рассадничества Госпотребслужбы.

В частности, было экспортировано 13,8 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - более 7,7 млн тонн, фуражной - почти 6 млн тонн), ячменя - почти 4 млн тонн, кукурузы - 11,6 млн. тонн.

"За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано свыше 32,8 млн тонн зерновых, в том числе 14,4 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 9 млн тонн и фуражной пшеницы более 5,5 млн тонн), ячменя - 4,7 млн тонн, кукурузы - 13,3 млн тонн)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 4,3 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - свыше 2 млн тонн, сои - более 2,2 млн тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил более 3,3 млн тонн (в том числе рапса - более 0,94 млн тонн, сои - 2,4 млн тонн).

Напомним, в феврале пресс-служба Минагрополитики сообщала, что в Украине урожай зерновых и зернобобовых культур в 2017 году составил более 60 млн тонн с 14,5 млн гектаров.