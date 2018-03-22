Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна експортувала понад 30 млн тонн зернових культур

НовиниЕкономіка    22.03.2018 - 23:08
Фото: експорт зернових через порти України (cfts.org.ua)
Фото: експорт зернових через порти України (cfts.org.ua)

Крім цього, було експортовано понад 4,3 млн тонн олійних культур

З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 30 млн тонн зернових культур. Про це повідомляє "Урядовий портал" з посиланням на дані Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

Зокрема, було експортовано 13,8 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої - понад 7,7 млн тонн, фуражної - майже 6 млн тонн), ячменю - майже 4 млн тонн, кукурудзи - 11,6 млн тонн.

"За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано понад 32,8 млн тонн зернових, зокрема 14,4 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої - майже 9 млн тонн та фуражної пшениці понад 5,5 млн тонн), ячменю - 4,7 млн тонн, кукурудзи - 13,3 млн тонн)", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у рамках поточного маркетингового року було експортовано понад 4,3 млн тонн олійних культур, у тому числі: ріпаку - понад 2 млн тонн, сої - понад 2,2 млн тонн. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив понад 3,3 млн тонн (в тому числі ріпаку - понад 0,94 млн тонн, сої - 2,4 млн тонн).

Нагадаємо, у лютому прес-служба Мінагрополітики повідомляла, що в Україні урожай зернових та зернобобових культур у 2017 році склав понад 60 млн тонн з 14,5 млн гектарів.

Україна в січні збільшила імпорт на 31,4%, а експорт - на 23,5%, - Держстат Кабмін схвалив розширення сфер підтримки експорту в законі про ЕКА
Теги: експорт, пшеница, экспорт зерна
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top