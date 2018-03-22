Крім цього, було експортовано понад 4,3 млн тонн олійних культур

З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 30 млн тонн зернових культур. Про це повідомляє "Урядовий портал" з посиланням на дані Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

Зокрема, було експортовано 13,8 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої - понад 7,7 млн тонн, фуражної - майже 6 млн тонн), ячменю - майже 4 млн тонн, кукурудзи - 11,6 млн тонн.

"За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано понад 32,8 млн тонн зернових, зокрема 14,4 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої - майже 9 млн тонн та фуражної пшениці понад 5,5 млн тонн), ячменю - 4,7 млн тонн, кукурудзи - 13,3 млн тонн)", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у рамках поточного маркетингового року було експортовано понад 4,3 млн тонн олійних культур, у тому числі: ріпаку - понад 2 млн тонн, сої - понад 2,2 млн тонн. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив понад 3,3 млн тонн (в тому числі ріпаку - понад 0,94 млн тонн, сої - 2,4 млн тонн).

Нагадаємо, у лютому прес-служба Мінагрополітики повідомляла, що в Україні урожай зернових та зернобобових культур у 2017 році склав понад 60 млн тонн з 14,5 млн гектарів.